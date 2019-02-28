«Не менее 137 км/ч». Завершено расследование резонансного ДТП на проспекте Дзержинского

Завершено расследование уголовного дела о ДТП, которое произошло 18 сентября 2018 года в Минске на проспекте Дзержинского в районе пересечения с улицей Щорса.

Тогда автомобиль «Ауди А6», двигавшийся с большой скоростью по крайней правой полосе, столкнулся с перестроившимся из соседней полосы автомобилем «Мерседес С200».

В результате столкновения «Ауди» вылетела за пределы проезжей части и врезалась в металлическую конструкцию вентиляционного киоска метро. Пассажир автомобиля получил тяжкие телесные повреждения.

По данным следствия, 33-летний водитель «Ауди» двигался со скоростью не менее 137 км/ч при максимальной разрешенной скорости на данном участке не более 70 км/ч. При этом водитель не имел права управления транспортным средством.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, сообщает Следственный комитет.