Главу финуправления БМЗ за взятки отправили на семь лет за решетку

Суд Жлобинского района 28 февраля вынес приговор бывшему начальнику финансового управления ОАО «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания». Он обвинялся в получении взяток.

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Вместе с бывшим руководителем судили и менеджера по продажам в СНГ субъектов коммерческой деятельности — за дачу взяток должностному лицу.

Как сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова, начальник финансового управления завода примерно в январе 2018 года договорился с менеджером, представляющим интересы субъектов коммерческой деятельности из Украины, Эстонии и Китая, осуществляющих поставку огнеупорных материалов на ОАО «БМЗ», о том, что начальник управления обеспечит первоочередное погашение кредиторской задолженности завода перед коммерческими организациями. За помощь менеджер обещал вознаграждение в размере 2% от перечисляемых сумм.

При содействии начальника финансового управления ОАО «БМЗ» были произведены платежи за поставленные огнеупорные материалы. Менеджер отблагодарил начальника управления взятками. Также менеджер организовал встречу должностного лица завода с китайскими бизнесменами из представительства в СНГ. Китайцы передали начальнику управления 17 тысяч долларов в качестве взятки.

Всего обвиняемый принял незаконное денежное вознаграждение на общую сумму не менее 14.641 евро и не менее 19.453 долларов.

Бывшему начальнику управления назначено семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. С него постановлено взыскать в доход государства стоимостной эквивалент неосновательно приобретенной выгоды в размере 69.237 рублей. Его коллега наказан лишением свободы на три с половиной года.