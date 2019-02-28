Северинец до сих пор находится в ЦИП на Окрестина

Павел Северинец до сих пор находится в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина, сообщила БелаПАН его жена.

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По словам Ольги Северинец, передачу для него в изоляторе приняли, но когда состоится суд, по-прежнему не известно.

Сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца задержали 26 февраля, когда он вышел из дома на «акцию солидарности с политзаключенными», которую накануне анонсировал в соцсетях.

По информации жены, ночь на 27 февраля Северинец провел в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Ожидалось, что на следующий день его будут судить в суде Фрунзенского района, но этого не произошло.

«Акция солидарности с политзаключенными» на Октябрьской площади вечером 26 февраля все-таки состоялась. Она длилась полчаса, в ней приняли участие около десятка человек, которые пришли на площадь с портретами Вячеслава Барановича, Михаила Жемчужного, Геннадия Федынича и Игоря Комлика.

Как отметили правозащитники, до акции, а также после нее были задержаны Леонид Кулаков, Артем Черняк, Ольга Николайчик, бывший политзаключенный Дмитрий Полиенко, Анастасия Гусева, Майя Наумова. На данный момент о них ничего не известно. Очевидно, что все они обвиняются по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации массового мероприятия).