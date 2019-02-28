Найдено тело жителя Брестского района, пропавшего в новогоднюю ночь

В водоеме в деревне Комаровка Брестского района водолазами ОСВОД обнаружено тело мужчины.

Фото sk.gov.by

По предварительной информации, это 26-летний житель поселка Домачево Брестского района Николай Бетеня. Как сообщает Следственный комитет, джинсы и рубашка на найденном теле по внешним признакам схожи с одеждой пропавшего.

В настоящее время на месте обнаружения тела работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства наступления смерти, а также личность мужчины.

Николай Бетеня отмечал Новый год в съемном доме в деревне Комаровка в компании 19 человек. После конфликта со знакомыми он ушел в 06:30 1 января. С тех пор его никто не видел.

В его поисках в разные дни было задействовано от 50 до 100 человек. Активные поиски возобновились в конце февраля, началось обследование вскрывшихся ото льда водоемов и мелиоративных каналов, а также болотистой местности и сельскохозяйственных полей.

10 января управление Следственного комитета по Брестской области возбудило дело по п. 15 ч. 2 ст. 139 УК (убийство, совершенное группой лиц). По подозрению в совершении преступления задержаны трое жителей Брестского района: житель деревни Комаровка 1998 года рождения и жители агрогородка Томашовка 1998 и 1985 годов рождения.