Во время ДТП в Минске погиб молодой человек

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб молодой водитель произошло в столице на улице Павловского.

Фото со страницы «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» в соцсети

По информации минской Госавтоинспекции, смертельное ДТП произошло в ночь на четверг, 28 февраля.

Как сообщается, житель Молодечно не справился с управлением, вылетел на «Мазде» с дороги и врезался в дерево.

Травмы, полученные при аварии, стоили водителю жизни.

Также в ГАИ рассказали, что следом ехал еще один автомобиль, который также вылетел с дороги – пострадал пассажир.

В дорожной милиции утверждают, что все участники аварии были знакомы и накануне выпивали.