Во время ДТП в Минске погиб молодой человек
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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб молодой водитель произошло в столице на улице Павловского.
По информации минской Госавтоинспекции, смертельное ДТП произошло в ночь на четверг, 28 февраля.
Как сообщается, житель Молодечно не справился с управлением, вылетел на «Мазде» с дороги и врезался в дерево.
Травмы, полученные при аварии, стоили водителю жизни.
Также в ГАИ рассказали, что следом ехал еще один автомобиль, который также вылетел с дороги – пострадал пассажир.
В дорожной милиции утверждают, что все участники аварии были знакомы и накануне выпивали.