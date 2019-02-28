Стали известны места, где в марте столичная ГАИ расставит ловушки на лихачей

/ Общество
Просмотров: 15

Столичная Госавтоинспекция на протяжении всего марта будет вести борьбу с нарушителями Правил дорожного движения. В первую очередь, это коснется любителей быстрой езды.

Фото pixabay.com

Так, ежедневно на дорогах Минска будут выставляться дополнительные датчики контроля скоростных режимов.

С местами «ловушек» можно ознакомиться здесь.

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ГАИ Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей

Истек срок давности. Инспектор ГАИ, сбивший пешехода, пока не наказан

Истек срок давности. Инспектор ГАИ, сбивший пешехода, пока не наказан

ГАИ Гродно выпустила календарь с «вредными» советами

ГАИ Гродно выпустила календарь с «вредными» советами