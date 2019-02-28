Шуневич предлагает для злостных нарушителей ПДД ввести балльную систему с перспективой лишения прав

Министерство внутренних дел подготовило ряд предложений к совещанию главы государства с силовым блоком, заявил 28 февраля министр внутренних дел Игорь Шуневич по итогам встречи с Александром Лукашенко.

Комментарий Шуневича журналистам был показан в эфире новостей телеканалов «Беларусь 1» и СТВ. По словам Шуневича, одно из предложений касается безопасности дорожного движения, в частности ужесточения ответственности злостных нарушителей ПДД.

Министр сообщил, что для тех, кто «умышленно неоднократно игнорируют и нарушают правила дорожного движения десятки и более раз в течение года», предлагается ввести балльную систему реагирования на нарушения с перспективой временного лишения их права управлять автомобилем.

Во всем мире такая практика давно реализуется и имеет положительный опыт, подчеркнул чиновник.

«Балльная система работать будет достаточно просто: за определенные виды правонарушений в области дорожной безопасности будут начисляться баллы, — рассказал он. — И когда гражданин — водитель или пешеход — будет набирать определенное количество баллов за эти правонарушения, он будет лишаться права на управление транспортным средством на определенный период времени, дабы исключить возможность совершения более тяжкого правонарушения, в том числе преступления».

Как сообщал БелаПАН, балльная система штрафов за нарушение правил дорожного движения может заработать уже в этом году. Предложение о ее внедрении внесено на рассмотрение весенней сессии парламента в рамках законопроекта «О дорожном движении». Заработает ли система уже в этом году, зависит от депутатов.

В 2018 году МВД выносило введение балльной системы на общественное обсуждение. По его результатам ведомство сообщило, что большинство респондентов поддержали предлагаемую инициативу. Однако депутаты в августе ее не поддержали. Тогда законопроект «О дорожном движении» обсуждался на расширенном заседании комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи с представителями УГАИ МВД, Минтранса, Администрации президента и других ведомств.

Балльная система предполагает дифференцированный подход, когда количество штрафных баллов зависит от степени тяжести правонарушения и его общественной опасности. Набранные в течение года с момента совершения нарушения штрафные баллы сгорают, если водитель не нарушил ПДД повторно. В некоторых странах эти баллы сохраняются дольше, в течение двух-трех лет.