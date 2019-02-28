Студентка ограбила магазин в Витебске

До четырех лет лишения свободы грозит 23-летней студентке одного из вузов Витебска за грабеж, совершенный вечером 26 февраля.

Фото pixabay.com

Как сообщили правоохранители, девушка зашла в торговый зал без корзинки и начала брать с полок спиртное и продукты.

Она подошла к кассе, но расплачиваться за товар не торопилась. Улучив момент, когда работники магазина отвлеклись, девушка пробежала мимо кассы на выход, толкнув при этом возле дверей одну из работниц.

Как выяснили правоохранители, студентка ранее была уже не раз судима. В отношении нее открыто уголовное производство по статье 206 УК (Грабеж).