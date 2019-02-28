Пропавший в Столбцах парень найден – он погиб

Правоохранители Столбцовского района объявили о прекращении розыска пропавшего в среду, 27 февраля, жителя районного центра Станислава Бетя.

Ранее Naviny.by писали, что 21-летний парень днем ушел из дома и перестал выходить на связь с родственниками.

Как сообщили в милиции, тело молодого человека было найдено в лесу. Обстоятельства гибели не сообщаются.

В настоящее время компетентные органы проводят проверку по данному факту, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Сегодня также сообщалось, что в водоеме в деревне Комаровка (Брестский район) водолазами ОСВОД было обнаружено тело мужчины – по предварительной информации, это 26-летний житель поселка Домачево Николай Бетеня, который пропал 1 января.