В Светлогорске «Рено» при ДТП «обнял» стойку билборда – водитель погиб

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Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло днем в четверг, 28 февраля, в светлогорской промзоне.

29-летний водитель «Рено» по касательной задел остановившийся на перекрестке автобус и вылетел за пределы дороги – автомобиль в прямом смысле слова «обнял» стойку билборда.

Прибывшие к месту аварии спасатели с помощью специального инструмента достали тело мужчины из салона, пишет ranak.me. Помощь медиков уже не понадобилась, им оставалось только констатировать смерть.
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Тэги: ДТП Город: Светлогорск

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