В Светлогорске «Рено» при ДТП «обнял» стойку билборда – водитель погиб

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло днем в четверг, 28 февраля, в светлогорской промзоне.

29-летний водитель «Рено» по касательной задел остановившийся на перекрестке автобус и вылетел за пределы дороги – автомобиль в прямом смысле слова «обнял» стойку билборда.

Прибывшие к месту аварии спасатели с помощью специального инструмента достали тело мужчины из салона, пишет ranak.me. Помощь медиков уже не понадобилась, им оставалось только констатировать смерть.