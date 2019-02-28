Лукашенко установил новые тарифы на выделение и использование радиочастот

Александр Лукашенко подписал указ № 93 «О радиочастотном спектре». Документ направлен на совершенствование регулирования отношений в сфере использования радиочастотного спектра, гармонизацию законодательства с ранее принятыми нормативными правовыми актами, а также с международными правилами применения радиосвязи на морских судах, сообщила пресс-служба президента.

Указом установлено, что размер платы за выделение и использование радиочастотного ресурса будет взиматься в эквивалентных размерах базовой арендной величины (в настоящее время установлен в евро по официальному курсу Национального банка).

При этом для нужд государственных учреждений образования при реализации проекта «Электронная школа» ежегодная плата за использование радиочастотного спектра ограничивается 15 размерами базовых арендных величин (базовая арендная величина сегодня составляет 16,11 рубля). Это позволит оптимизировать бюджетные расходы и снизить финансовую нагрузку на учреждения образования, отмечается в сообщении.

В целях обеспечения национальной безопасности в сфере использования радиочастотного спектра вводятся правила, касающиеся порядка наблюдения за состоянием радиочастотного спектра на территории Беларуси, измерение параметров излучений радиоэлектронных средств. Исключение сделано для организаций, являющихся радиочастотными службами, операторами сотовой электросвязи, а также для организаций, разрабатывающих и производящих высокочастотные устройства и радиоэлектронные средства.

«Совершенствование работы и модернизация радиочастотного спектра послужит дальнейшему развитию подвижной электросвязи и перспективных радиотехнологий», — говорится в сообщении пресс-службы.