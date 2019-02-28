Фотофакт. Лукашенко с сыном Николаем вновь приехал на хоккей

Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем следит за ходом второго поединка серии до двух побед между минским «Динамо» и сборной «Экстралиги».

Скриншот с трансляции телеканала «Беларусь-5»

Матч проходит на «Чижовка-Арене».

Первую встречу, состоявшуюся во вторник, на глазах главы государства выиграли представители национального первенства, команда которых составлена практически из игроков минской «Юности» - 4:2.

Если сегодня подопечные Андрея Сидоренко возьмут реванш, будет проведена третья, заключительная, игра (пройдет под сводами «Минск-Арены»).