Фотофакт. Лукашенко с сыном Николаем вновь приехал на хоккей

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Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем следит за ходом второго поединка серии до двух побед между минским «Динамо» и сборной «Экстралиги».

Скриншот с трансляции телеканала «Беларусь-5»

Матч проходит на «Чижовка-Арене».

Первую встречу, состоявшуюся во вторник, на глазах главы государства выиграли представители национального первенства, команда которых составлена практически из игроков минской «Юности» - 4:2.

Если сегодня подопечные Андрея Сидоренко возьмут реванш, будет проведена третья, заключительная, игра (пройдет под сводами «Минск-Арены»).
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Тэги: хоккей хоккей-Беларусь Персона: Александр Лукашенко Николай Лукашенко Город: Минск

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