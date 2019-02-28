В Беларуси доллар за два месяца снизился на 0,99% — это 4-е место на территории экс-СССР

На 0,99% (с 2,1598 до 2,1385) снизился официальный курс доллара к белорусскому рублю в январе-феврале 2019 года. Это четвертый показатель на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2018 года и 28 февраля 2019 года.

В лидерах по укреплению национальной валюты оказались Россия, где доллар подешевел на 5,35% (с 69,4706 до 65,757 рубля), Украина — на 2,51% (с 27,688264 до 26,992764 гривны) и Казахстан — на 1,81% (с 384,20 до 377,26 тенге).

За Беларусью расположился Кыргызстан со снижением официального курса американской валюты на 0,27% (с 69,85 до 69,6643 сома).

Курс доллара не изменился в Азербайджане (1,7 маната) и Туркменистане (3,5 маната).

В Молдове он вырос на 0,08% (с 17,1427 до 17,1563 лея), в Таджикистане — на 0,09% (с 9,4296 до 9,4384 сомони), Латвии, Литве и Эстонии — на 0,30% (с 0,8734 до 0,876 евро), Грузии — на 0,65% (2,6766 до 2,694 лари), Узбекистане — на 0,76% (с 8.339,55 до 8.403,19 сума), Армении — на 1,23% (с 483,75 до 489,72 драма).

В самопровозглашенном Приднестровье, которое имеет собственную финансовую систему, курс американской валюты в январе-феврале не изменился (16,1 рубля).

В феврале доллар в Беларуси подешевел на 0,92%. Это второе место после Украины (2,75%). Далее расположились Казахстан (0,85%), Россия (0,52%) и Кыргызстан (0,26%).

Официальная котировка американской валюты не изменилась в Азербайджане, Таджикистане и Туркменистане, выросла — в Узбекистане (на 0,22%), Молдове (на 0,33%), Армении (на 0,56%), Латвии, Литве, Эстонии (на 0,63%) и Грузии (на 1,47%).

По итогам 2018 года Беларусь заняла третье место на территории бывшего СССР по темпам роста официального курса доллара к национальной валюте (на 9,48%), в 2017-м — четвертое (на 0,73%), в 2016-м — шестое (на 5,47%), в 2015-м и 2014-м — третье (соответственно на 56,70 и 24,61%), в 2013-м — второе (на 10,97%), в 2012-м — четвертое (на 2,63%), в 2011-м — первое (на 178,33%), в 2010-м — седьмое (на 4,79%), в 2009-м — первое (на 30,14%), в 2008-м — девятое (на 2,33%).