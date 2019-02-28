Нацбанк рассказал, каким с 1 марта будет валютное регулирование

1 марта в Беларуси начнут действовать новые нормы, согласно которым расчеты в валюте будут сведены к минимуму, а белорусы смогут открывать счета за рубежом без получения разрешения в Национальном банке. Особенности нововведений разъяснил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц 28 февраля в интервью телеканалу ОНТ.

«Национальный банк в принципе отказывается от такого инструмента, как разрешение на расчеты в иностранной валюте между резидентами. Банковские комиссии будут оплачиваться исключительно рублями», — сказал Калечиц.

При этом, по его словам, возможность привязки к иностранной валюте, выражения обязательств в эквиваленте, сохранится. Но расчеты будут проводиться только в белорусских рублях. «Все новые договоры страхования также могут пока быть привязаны к иностранной валюте, но все расчеты по ним будут исключительно в белорусских рублях», — пояснил замглавы Нацбанка.

«Такая же примерно ситуация и по корпоративным ценным бумагам. Возможность выпускать облигации, привязанные к иностранной валюте, пока сохраняется», — дополнил представитель регулятора.

Кроме того, упрощается ряд операций для физических и юридических лиц. «Юрлица получают возможность проводить операции, связанные с движением капитала, то есть, например, покупать акции зарубежных предприятий, давать займы за рубеж и другие операции также без получения разрешения Национального банка», — сообщил Калечиц.

Что касается граждан, то они получают право открывать счета за рубежом без получения разрешения в Нацбанке, но это не касается операций, связанных с движением капитала.

«Это будут такие текущие счета. Пока ограничения, связанные с операциями на движение капитала, для граждан у нас все-таки сохраняются. Они в ряде случаев требуют получения разрешения от Национального банка. То есть вы можете открыть счет за рубежом, проводить с него оплату образования, услуг здравоохранения, получать на него заработную плату — в случае если вы трудитесь за рубежом. Но если вы захотите приобрести недвижимость, то оплату с этого счета вы можете произвести, но это не избавляет вас от необходимости получения разрешения в Нацбанке, поскольку по сути это является операцией, связанной с движением капитала. То же самое, если вы хотите не просто разместить эти средства на счете, а разместить их в депозит», — пояснил Калечиц.

По его словам, в Нацбанк поступают обращения от граждан на проведение таких операций, в том числе на приобретение недвижимости за границей, и каждая ситуация рассматривается отдельно.

«Если человек достаточно состоятельный, своим трудом заработал деньги, хочет купить где-то там виллу на берегу моря, то совершенно нет причин ему в этом отказывать. Если человек хочет разместить средства просто в депозит за рубежом, то пока действуют эти ограничения. Мы такую ситуацию рассматриваем, но, наверное, она не всегда является экономически обоснованной. Потому что, во-первых, у нас есть своя банковская система, которая также нуждается в ресурсах. Во-вторых, у нас даже та же система гарантирования банковских вкладов более эффективна, чем за рубежом», — подчеркнул замглавы Нацбанка.