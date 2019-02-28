7 лет колонии получил житель Барановичей за махинации с недвижимостью

За мошенничество в особо крупном размере осужден 43-летний житель Барановичей.

Как сообщила БелаПАН помощник Барановичского межрайонного прокурора Юлия Акулич, поддерживавшая государственное обвинение по делу, мужчина с июня 2013 года по март 2018-го входил в доверительные отношения к жителям Барановичей, злоупотребляющим спиртными напитками и имеющим задолженности по коммунальным платежам, под предлогом оказания им помощи в погашении задолженности, приватизации жилья, его продажи и приобретении для них более дешевого жилья.

Мошенник продавал квартиры и дома таких граждан, покупал им ветхое жилье в сельской местности и давал небольшую часть обещанных в качестве доплаты денег. Остальные присваивал. Таким образом он завладел более чем 110 тыс. рублей. Потерпевшими признаны семь человек.

28 февраля суд Барановичского района и города Барановичи признал мужчину виновным по чч. 2, 3, 4 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное повторно в крупном и особо крупном размере) и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

В пользу потерпевших с него взыскана сумма причиненного ущерба. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее мужчина привлекался к уголовной отвесности за мошенничество с недвижимостью, судимость погашена.