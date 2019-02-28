Минское «Динамо» взяло у сборной «Экстралиги» реванш – будет третий матч

Хоккеисты минского «Динамо» смогли сегодня под сводами «Чижовка-Арены» одолеть сборную «Экстралиги».

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Тем самым, дружина Андрея Сидоренко взяла реванш за вторничное поражение.

В четверг встреча закончилась с счетом 2:1 в пользу «бело-голубых».

Вот, как развивались голевые события на льду:

0:1 — Парфеевец (01:04);

1:1 — Стефанович (32:49-бол.);

1:2 — Лисовец (56:04).

Напомним, 26 февраля сборная одержала победу — 4:2.

Оба матча посетил Александр Лукашенко.

Таким образом, судьба противостояния решится в третьем матче, который состоится на «Минск-Арене».