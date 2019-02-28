Минское «Динамо» взяло у сборной «Экстралиги» реванш – будет третий матч
Хоккеисты минского «Динамо» смогли сегодня под сводами «Чижовка-Арены» одолеть сборную «Экстралиги».
Тем самым, дружина Андрея Сидоренко взяла реванш за вторничное поражение.
В четверг встреча закончилась с счетом 2:1 в пользу «бело-голубых».
Вот, как развивались голевые события на льду:
0:1 — Парфеевец (01:04);
1:1 — Стефанович (32:49-бол.);
1:2 — Лисовец (56:04).
Напомним, 26 февраля сборная одержала победу — 4:2.
Оба матча посетил Александр Лукашенко.
Таким образом, судьба противостояния решится в третьем матче, который состоится на «Минск-Арене».