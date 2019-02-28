Власти Беларуси не планируют отменять смертную казнь

Власти Беларуси не намерены отменять смертную казнь своим политическим решением и будут ждать, когда противников этого вида наказания в обществе станет больше, чем сторонников. Это следует из выступления председателя парламентской комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Андрея Наумовича 28 февраля на секции по ситуации в Беларуси в рамках 7-го Всемирного конгресса против смертной казни в Брюсселе (Бельгия).

Депутат сообщил, что с 2016 года он возглавляет рабочую группу по изучению проблематики смертной казни как инструмента наказания, которой «хорошо известна позиция стран Европы относительно смертной казни». Он отметил, что для Беларуси вопрос смертной казни «очень чувствительный и сложный».

По словам Наумовича, согласно Конституции и Уголовному кодексу «смертная казнь до ее отмены применяется в качестве исключительной меры наказания за особо серьезные преступления» и только по 13 составам преступлений. При этом судебные органы «во всех случаях имеют право выбора между смертной казнью и альтернативным видом наказания».

«Уважаемые участники конгресса, многие из вас настаивают на необходимости введения моратория на применение смертной казни или ее отмену в Беларуси, — сказал Наумович. — Есть различные пути решения этого вопроса. Инициатива может исходить от президента Республики Беларусь или от парламента. Может быть даже проведен референдум по данному вопросу. Хочу отметить, что глава государства неоднократно четко и ясно обозначал свою позицию: он не может пойти против общественного мнения. А общественное мнение было высказано на референдуме в 1996 году».

«Если вопрос по отмене смертной казни поставить в парламенте Беларуси, то, поверьте мне, это не совсем однозначно. Среди моих коллег достаточно много сторонников сохранения высшей меры наказания. Если по результатам парламентских слушаний будет принято решение о нецелесообразности отмены смертной казни, данный вопрос будет зацементирован на долгие годы вперед. А если есть такой риск, то лучше воздержаться в настоящее время от постановки данного вопроса на обсуждение парламентом. Аналогичный риск существует и в случае проведения референдума по вопросу о применении смертной казни. Как было сегодня обозначено, в соответствии с социологическим опросом в 2017—2018 годах, 60% респондентов выступали за сохранение смертной казни», — добавил парламентарий.

Наумович считает необходимым «продолжить целенаправленную и системную работу с народом, с общественным мнением». Он сослался на «мировой опыт и практику, которые показывают, что в вопросе отмены смертной казни каждая страна идет по своему пути и со своей скоростью».

По словам депутата, на парламентском уровне вопросу смертной казни уделяется «достаточно внимания, идет серьезная дискуссия». Он напомнил, что в 2017—2018 годах в Беларуси состоялись два расширенных заседания рабочей группы, в которых участвовали спецдокладчик ПАСЕ по Беларуси Андреа Ригони, зарубежные дипломаты, представители власти и гражданского общества. Кроме того, представители неправительственных организаций «Международная амнистия», «Тюремная реформа», «Проект «Смертная казнь», «Испанская международная комиссия против смертной казни», «Община святого Эгидия» из Италии и другие участвовали в семи поездках по регионам Беларуси, чтобы оценить отношение граждан к смертной казни.

Таким образом, подчеркнул Наумович, для белорусских властей сигналом к активизации процесса по отказу от смертной казни станет тот момент, когда соцопросы зафиксируют, что сторонников этой меры наказания стало меньше 50%.

В свою очередь координатор кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрей Полуда отметил, что «совсем не понятно, когда эта цифра будет достигнута». По его словам, вопрос отношения к смертной казни лежит в эмоциональной плоскости. «Показывая фильмы или ролики по проблематике смертной казни на государственном телевидении, мы с вами можем очень быстро прийти к этой цифре, а потом она может поменяться. Если мы будем все время апеллировать, жонглировать цифрами, мы, наверное, никогда не придем к этим 50%», — сказал правозащитник.

Всемирный конгресс против смертной казни — крупнейший в мире аболиционистский форум, который традиционно проводит базирующаяся во Франции международная неправительственная организация «Вместе против смертной казни» (ECPM). В этом году конгресс собрал в Брюсселе более тысячи человек из 140 стран. В их числе общественные активисты, выступающие против смертной казни, родственники приговоренных к смерти и казненных людей, политики, журналисты.

Беларусь прислала на конгресс официальную делегацию, в составе которой заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, председатель парламентской комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ, руководитель рабочей группы по изучению проблематики смертной казни как инструмента наказания Андрей Наумович и другие.

За последние 20 лет в Беларуси — единственном в Европе государстве, где продолжают применять смертную казнь, — было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. Сейчас, по данным правозащитников, в камере смертников находятся Александр Жильников и Вячеслав Сухарко.