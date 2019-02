Китайская Weichai Power Co. намерена вложиться в Беларусь

Министерство промышленности Беларуси и китайская Weichai Power Co. достигли договоренности об активизации инвестиционного сотрудничества, сообщает посольство Беларуси в Китае.

28 февраля в диппредставительстве состоялись переговоры министра промышленности Павла Утюпина и посла в КНР Кирилла Рудого с председателем правления Weichai Power Co., Ltd. Тан Сюйгуаном и генеральным директором Shaanxi Fast Gear Co., Ltd. Ян Цзяньбо.

«Стороны обсудили ход запуска производства двигателей в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» как одного из самых успешных и быстрореализуемых, а также новые проекты с участием холдингов Weichai и МАЗ. Достигнута договоренность об активизации инвестиционного сотрудничества, в этих целях подписан меморандум между Министерством промышленности и Weichai Power Co.», — говорится в сообщении.

Переход к практической инвестиционной стадии по новому проекту планируется приурочить к международному форуму «Пояс и Путь» в июле 2019 года.

Первый завод Weichai Power был основан в 1946 году в китайском городе Вейфанг. Сейчас на предприятии работает более 12 тыс. человек, включая 2,5 тыс. инженеров. Мощность производства — 900 тыс. двигателей в год. Компания является одним из крупнейших в мире производителей моторов для грузовых автомобилей.

Завод ООО «МАЗ-Вейчай» будет выпускать двигатели для грузовых автомобилей, спецмашин и автобусов. Речь идет о полной мелкоузловой сборке двигателей стандартов Евро-5 и Евро-6.

Shaanxi Fast Gear Co., Ltd. — крупнейший производственный комплекс Китая, осуществляющий выпуск коробок переключения передач и комплектующих для грузовых автомобилей и других видов тяжелой автотехники.