Совет Европы: Беларуси надо научиться обращаться с жертвами преступлений

Совет Европы готов помочь властям Беларуси провести реформу системы уголовного правосудия с учетом возможного отказа от практики применения смертной казни, заявила глава отдела координации и международного сотрудничества Генерального директората по правам человека и соблюдению законности СЕ Татьяна Термачич, выступая на секции по ситуации в Беларуси в рамках 7-го всемирного конгресса против смертной казни в Брюсселе (Бельгия).

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«Да, смертная казнь может быть отменена законом, в котором будет только одна статья, но вопрос в том, что будет после, — сказала она. — В свете этого мы готовы работать с властями над общей реформой системы уголовного правосудия. В Беларуси уже есть пожизненное заключение, но вам нужно научиться обращаться с такими заключенными, а также выстроить работу с жертвами преступлений».

По словам представительницы Совета Европы, в Беларуси нужно внедрить «реальную политику поддержки пострадавших, поскольку они и их семьи нуждаются в защите». Она подчеркнула, что необходимо наладить процесс реабилитации и восстановления жертв преступлений, предоставления им финансовой компенсации и прочего необходимого, а также должным образом обеспечить их право на защиту.

«Смертная казнь действительно может быть отменена одной подписью, но мы знаем, что это не то, чего вы хотите. Мы готовы сопровождать вас по тому пути, который вы сочтете лучшим для себя, но Беларусь должна быть готова в плане людей, материальных и финансовых ресурсов, чтобы выстроить систему уголовного правосудия, в которой не будет смертной казни», — подчеркнула Термачич.

В свою очередь председатель парламентской комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ, руководитель рабочей группы по изучению проблематики смертной казни как инструмента наказания Андрей Наумович отметил, что «по данной проблематике проводится достаточно много мероприятий». В качестве примера он привел организованный Советом Европы круглый стол о правовых аспектах отмены смертной казни, который прошел в апреле прошлого года в Минске.

«Мероприятие было посвящено вопросу того, какие изменения в законодательстве и практике Беларуси необходимо внести в случае, если будет принято решение о введении моратория или отмены смертной казни, — напомнил парламентарий. — Мы готовы к обсуждению с Советом Европы и иными заинтересованными сторонами возможности проведения очередного мероприятия по данной проблематике. Предварительно, это мероприятие можно провести в мае или июне, с учетом ваших пожеланий».

«В настоящее время мы прорабатываем вопрос об организации визита в одну из стран — участниц Совета Европы для ознакомления с изменениями в законодательстве и практике, которые были приняты в этой стране после отмены смертной казни», — сообщил Наумович.

Всемирный конгресс против смертной казни — крупнейший в мире аболиционистский форум, который традиционно проводит базирующаяся во Франции международная неправительственная организация «Вместе против смертной казни» (ECPM). В этом году конгресс собрал в Брюсселе более тысячи человек из 140 стран. В их числе общественные активисты, выступающие против смертной казни, родственники приговоренных к смерти и казненных людей, политики, журналисты.

Беларусь прислала на конгресс официальную делегацию, в составе которой заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, председатель парламентской комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ, руководитель рабочей группы по изучению проблематики смертной казни как инструмента наказания Андрей Наумович и другие.

За последние 20 лет в Беларуси — единственном в Европе государстве, где продолжают применять смертную казнь, — было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. Сейчас, по данным правозащитников, в камере смертников находятся Александр Жильников и Вячеслав Сухарко.