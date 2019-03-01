Погода на пятницу: мороз и порывистый ветер
В последний рабочий день недели в Беларуси сохранится облачная с прояснениями погода.
По прогнозам синоптиков во многих регионах страны выпадет снег. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер северо-западный, в большинстве районов — сильный порывистый. Температура воздуха -3..+3°С, во второй половине дня в северных и центральных районах понижение до -4..-7°С.
В столице вероятность осадков в виде снега составляет 70-80%. Местами на дорогах усиление гололедицы.
Ветер северо-западный порывистый, утром сильный порывистый.
Столбик термометра в течение дня покажет следующие значения:
- утром 0..-2°С;
- днем -1..-3°С;
- вечером -4..-6°С.
Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).