Погода на пятницу: мороз и порывистый ветер

В последний рабочий день недели в Беларуси сохранится облачная с прояснениями погода.

По прогнозам синоптиков во многих регионах страны выпадет снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-западный, в большинстве районов — сильный порывистый. Температура воздуха -3..+3°С, во второй половине дня в северных и центральных районах понижение до -4..-7°С.

В столице вероятность осадков в виде снега составляет 70-80%. Местами на дорогах усиление гололедицы.

Ветер северо-западный порывистый, утром сильный порывистый.

Столбик термометра в течение дня покажет следующие значения:

утром 0..-2°С;

днем -1..-3°С;

вечером -4..-6°С.

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей: