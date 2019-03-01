Погода на пятницу: мороз и порывистый ветер

/ Общество
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В последний рабочий день недели в Беларуси сохранится облачная с прояснениями погода.

По прогнозам синоптиков во многих регионах страны выпадет снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-западный, в большинстве районов — сильный порывистый. Температура воздуха -3..+3°С, во второй половине дня в северных и центральных районах понижение до -4..-7°С.

В столице вероятность осадков в виде снега составляет 70-80%. Местами на дорогах усиление гололедицы.

Ветер северо-западный порывистый, утром сильный порывистый.

Столбик термометра в течение дня покажет следующие значения:

  • утром 0..-2°С;
  • днем -1..-3°С;
  • вечером -4..-6°С.

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Тэги: погода штормовое предупреждение оранжевый уровень опасности

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