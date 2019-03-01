В первый весенний день ГАИ подготовила «сюрпризы» для лихачей

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают вести борьбу с нарушителями установленных скоростных режимов.

Фото УГАИ Брестской области

В частности, на дорогах Брестчины сегодня появятся семь дополнительных радаров, которые будут установлены в следующих местах:

08:00-14:00. Брест, Варшавское шоссе (путепровод);

08:00-20:00. Дорога Р-83, Каменецкий район (42+150);

09:00-21:00. Трасса М-1, Брестский район (20+020);

09:00-21:00. Дорога Р-4, Барановичский район (7+330);

09:00-21:00. Трасса М-10, Лунинецкий район (365+600);

09:00-21:00. Трасса М-1, Кобринский район (56+800);

14:00-20:00. Брест, улица Московская, 346.

Ранее Naviny.by писали, что ГАИ столицы на протяжении всего месяца будет выставлять на улицах города переносные радары.

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа: