Конкурент пообещал пожизненно посадить Порошенко за мародерство

Экс-министр обороны, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко заявил, что в случае своей победы на президентских выборах пожизненно посадит в тюрьму действующего главу государства Петра Порошенко.

Фото Андрея Гудзенко (LIGA.net)

В ходе выступления в программе «Право на власть» на телеканале «1+1», Гриценко заявил, что хищения в оборонной сфере — это «мародерство во время войны».

«Деньги миллионов людей, которые платят налоги и военный сбор, просто взяли и украли. К солдату не дошла качественная техника по реальной цене, а дошла в 2-4 раза дороже. А украл кто? Ближайший бизнес-партнер президента Украины, господин Гладковский-Свинарчук со своим сыном-мажором. Кто-то может представить, что президент этого не знал? Никто. Значит, в теме и в доле. Кто-то может надеяться, что генпрокурор, кум президента и бездипломная балаболка, которая только ляпает языком, привлечет к ответственности президента и его бизнес-партнера?», — задал риторический вопрос политик.

По мнению Гриценко, в настоящее время президент и его партнеры могут себя чувствовать в безопасности. Однако ситуация изменится, если люди окажут ему доверие.

«Мы их посадим, они должны сесть пожизненно с полной конфискацией имущества независимо от фамилий... Не только те фамилии, которые были, но и ключевые бизнес-партнеры по фамилии Петр Алексеевич Порошенко. Я знаю, что он нас слушает. Если бы он пришел, я бы сказал в глаза. Петр Алексеевич Порошенко, вы сядете. За то, что преступили грань закона. Вы сядете за мародерство», — завил кандидат в президенты.

Согласно последним данным Украинского института социальных исследований, топ-5 лидеров президентской гонки выглядит следующим образом: