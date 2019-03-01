Конкурент пообещал пожизненно посадить Порошенко за мародерство

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Экс-министр обороны, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко заявил, что в случае своей победы на президентских выборах пожизненно посадит в тюрьму действующего главу государства Петра Порошенко.

Фото Андрея Гудзенко (LIGA.net)

В ходе выступления в программе «Право на власть» на телеканале «1+1», Гриценко заявил, что хищения в оборонной сфере — это «мародерство во время войны».

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«Деньги миллионов людей, которые платят налоги и военный сбор, просто взяли и украли. К солдату не дошла качественная техника по реальной цене, а дошла в 2-4 раза дороже. А украл кто? Ближайший бизнес-партнер президента Украины, господин Гладковский-Свинарчук со своим сыном-мажором. Кто-то может представить, что президент этого не знал? Никто. Значит, в теме и в доле. Кто-то может надеяться, что генпрокурор, кум президента и бездипломная балаболка, которая только ляпает языком, привлечет к ответственности президента и его бизнес-партнера?», — задал риторический вопрос политик.

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По мнению Гриценко, в настоящее время президент и его партнеры могут себя чувствовать в безопасности. Однако ситуация изменится, если люди окажут ему доверие.

«Мы их посадим, они должны сесть пожизненно с полной конфискацией имущества независимо от фамилий... Не только те фамилии, которые были, но и ключевые бизнес-партнеры по фамилии Петр Алексеевич Порошенко. Я знаю, что он нас слушает. Если бы он пришел, я бы сказал в глаза. Петр Алексеевич Порошенко, вы сядете. За то, что преступили грань закона. Вы сядете за мародерство», — завил кандидат в президенты.

Согласно последним данным Украинского института социальных исследований, топ-5 лидеров президентской гонки выглядит следующим образом:

  1. Юлия Тимошенко — 13,4% среди всех респондентов (18,6% — от тех, кто уже определился с выбором);
  2. Владимир Зеленский — 10,8% (15%);
  3. Юрий Бойко — 8,5% (11,8%);
  4. Анатолйй Гриценко — 8,1% (11,2%);
  5. Петр Порошенко — 7,7% (10,7%).
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Тэги: мародерство коррупция Украина выборы в Украине война на Донбассе Персона: Петр Порошенко Анатолий Гриценко

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