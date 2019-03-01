На пожаре в Каменецком районе спасли 70 телят

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Меньше недели назад сообщалось, что на пожаре в Слонимском районе были спасены 20 телят. И вот новый подобный случай. На этот раз телятам повезло в Каменецком районе.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Пожар произошел под утро в деревне Волкоставец. Загорание было обнаружено в кирпичном подсобном помещении, пристроенном к кирпичному зданию откормочного комплекса.

По информации МЧС, уничтожена кровля пристройки, повреждены перекрытие, внутренняя отделка.

Еще до прибытия спасателей животноводы смогли самостоятельно вывести на воздух 70 телят в возрасте до двух лет.

Всего, по данным МЧС, за минувшие дежурные сутки в республике произошло 15 чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в результате которых было уничтожено одно и повреждены 11 строений.
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Тэги: пожар телята Город: Каменец

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