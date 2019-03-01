Средний курс наличного доллара в феврале снизился на 0,6%, с начала года — на 1,7%

На 1,66% (с 2,173 до 2,13685 рубля) снизился в январе—феврале 2019 года средний курс наличного доллара США, свидетельствует проведенный БелаПАН мониторинг котировок, выставляемых головными отделениями банков.

В январе доллар подешевел на 1,09% (до 2,14925 рубля), в феврале — на 0,58%.

Средний курс покупки уменьшился за последний месяц на 0,54% (с 2,142 до 2,1304 рубля), продажи — на 0,61% (с 2,1565 до 2,14325).

Биржевой курс доллара снизился за январь на 0,46% (с 2,1598 до 2,1499 рубля), за февраль — на 0,53% (до 2,1384), с начала года — на 0,99%.

В январе—феврале 2018 года средний наличный курс доллара уменьшился на 2,01%, за год — увеличился на 9,09%.

В 2017 году американская валюта подорожала на 1,62%, в 2016-м — на 4,69%, в 2015-м — на 33,37%, в 2014-м — на 46,73%, в 2013-м — на 10,88%.