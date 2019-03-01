В январе Беларусь наторговала товарами на минус 147,8 млн долларов

Внешнеторговый оборот Беларуси за первый месяц 2019 года составил 5 млрд 51,6 млн долларов, к уровню января 2018-го он сократился в текущих ценах на 4,3%, следует из данных Белстата.

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Экспорт товаров составил 2 млрд 451,9 млн (-2,3%), импорт — 2 млрд 599,7 млн долларов (-6,1%).

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за январь 2019 года составило 147,8 млн долларов США. По итогам январе 2018 года сальдо также было отрицательным — 256,9 млн долларов, или на 108,9 млн больше.

Внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС за январь 2019 года составил 2 млрд 487 млн долларов, что на 7,3% меньше, чем за январь 2018 года. Экспорт товаров снизился на 3,5% до 944,3 млн, импорт — на 9,5% до 1 млрд 542,7 млн долларов. В торговле с этими странами сальдо было отрицательным в 598,4 млн долларов (в январе 2018 года — минус 726,6 млн).

Взаимный товарооборот с Россией, по данным Белстата, за первый месяц 2019 года составил 2 млрд 422,9 млн долларов (уменьшение к уровню января 2018 года — 7,8%). Экспорт товаров составил 887 млн (на 4,6% меньше), импорт — 1 млрд 535,9 млн (на 9,5% меньше). Отрицательное сальдо в торговле с Россией было равно 648,9 млн долларов (в январе 2018 года — минус 766,6 млн).

Внешнеторговый оборот со странами Евросоюза за январь 2019 года составил 1 млрд 225,9 млн долларов, уменьшившись к уровню января 2018 года на 11,1%. Экспорт товаров сложился в 785,2 млн долларов (на 17,5% меньше), импорт — в 440,7 млн (на 3,1% больше). Сальдо в торговле со странами ЕС было положительным и составило 344,5 млн долларов (в январе 2018 года — положительное в 524,3 млн).

В страны вне СНГ экспорт в январе снизился на 3,2% до 1 млрд 234,8 млн долларов, импорт — на 0,6% до 942,7 млн. В целом товарооборот снизился на 2,1% до 2 млрд 177,5 млн долларов, а положительное сальдо составляло 292,1 млн против положительного в 327,5 млн долларов в январе 2018 года.



