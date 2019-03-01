Лукашенко: инфовбросы влияют на жизнь государств, но Беларуси есть что противопоставить

Сегодня в СМИ наблюдается дефицит контента, который пользуется доверием у аудитории, заявил Александр Лукашенко 1 марта в Минске, открывая «Большой разговор с президентом».

По словам Лукашенко, цель встречи — «дать объективную оценку в отношении самых обсуждаемых тем, которые волнуют людей и общество».

По его словам, нужно услышать народ, власть, представителей белорусского и международного медийного сообщества, экспертов различных сфер. «Все, что сегодня прозвучит, станет основой для подготовки послания президента парламенту и народу», — добавил он.

«Несмотря на такое мощное развитие медийного пространства, налицо дефицит контента, который бы пользовался абсолютным доверием у аудитории», — сказал Лукашенко.

Одна из причин этого, по его мнению, — так называемые фейковые новости. «И вы знаете, что там, где речь идет о большой политике, опасность от подобного рода информационных вбросов увеличивается многократно», — подчеркнул Лукашенко.

Он обратил внимание на «разрушительную силу», с которой информационные вбросы влияют на жизнь отдельных государств.

«Роль сдерживающего фактора или противовесной силы здесь отведена авторитетным изданиям и журналистам, которые еще соблюдают законы профессиональной этики и нормы морали, уважают свою аудиторию. Таких, правда, остается все меньше, но у нас они есть», — заявил Лукашенко.

«Очень хотелось бы, чтобы и СМИ, которые позиционируют себя как независимые, и эксперты, которые оценивают события и создают определенный фон их восприятия, чувствовали грань допустимого, грань за которой нарушается равновесие общества. Потому что мир и порядок в стране не стоит профессиональных амбиций», — добавил глава государства.