Лукашенко раскрыл военную тайну

Россия и Беларусь отвечают за безопасность всей славянской цивилизации, заявил Александр Лукашенко 1 марта на «Большом разговоре с президентом».

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 1»

Он подчеркнул, что в сотрудничестве с Россией в военной сфере никаких разночтений «не было и не будет», поскольку «это — святое».

«Я даже вам больше скажу: сегодня на территории Беларуси существуют две российские базы, вы их знаете. Скажите, сколько вы (россияне. — БелаПАН.) нам за них платите? Ноль, ноль — я вам раскрываю эту «военную тайну». Я в свое время был на одной базе, на второй — там, наверное, три человека россиян, остальные — белорусы. И служат в интересах России, никаких проблем. Но вы нам за эти базы ничего не платите», — заметил Лукашенко.

Глава государства напомнил, что через год необходимо будет заключать новое соглашение о размещении в Беларуси российских военных объектов.

«Мы говорили с вашими начальниками, я, разозлившись, сказал: не переживайте, мы с вас копейки и впредь не возьмем. Потому что это общая наша безопасность», — сказал он.

«Но когда у меня вышли некоторые типы вооружений из строя, я вашим начальникам говорю: слушайте, надо «плечо подставить». Мне говорят: Александр Григорьевич, это так дорого, невозможно, надо купить. На что я уверенно сказал: вы что, хотите, чтобы я купил у вас автомат Калашникова для того, чтобы вас защищать? Слушайте, до чего мы дошли! Ну есть у вас сейчас возможности больше, ну вы поддержите сейчас белорусскую армию. Ну, в конце концов, приняли решение — будем покупать, что делать», — добавил Лукашенко.

«Мы остались вдвоем. Имейте в виду: это патетика, наверное, но мы с вами отвечаем за весь «славянский мир», за всю славянскую цивилизацию. И если мы загубим это, нашим детям будет очень тяжело», — заключил белорусский руководитель.