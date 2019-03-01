Лукашенко: вздыбили эту Украину — люди мучаются

Люди не понимают, каким благом для них является безопасность в Беларуси, заявил Александр Лукашенко 1 марта во время «Большого разговора с президентом».

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 1»

«Люди не понимают, что такое благо — это условия для жизни, условия, основанные прежде, всего на безопасности. Я честно говорю про пример Украины: слушайте, ну о каком там благосостоянии можно говорить? Они думают о том, чтобы было просто тихо, и не только в Донбассе, на востоке — по всей Украине. Потому что вздыбили эту страну, бедолаги люди мучаются», — сказал Лукашенко.

«Я белорусам часто говорю: молите Бога, чтобы он нам сохранил вот этот мир, который сегодня есть. И для того, чтобы хорошо жить, надо просто шевелиться побыстрее», — добавил он.

В связи с этим он подчеркнул важность военного сотрудничества с Россией, с которой «мы не партнеры и не нахлебники», а «родные люди».

«Нас не ждут (на Западе. — БелаПАН.), там мы не нужны никому. Нас просто могут использовать очень сильно против России. А мы устали от этого использования — всю нашу историю нас где-то использовали и еще плеткой стегали, чтобы мы бежали быстрее», — подчеркнул глава государства.