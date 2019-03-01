В Минске задержали водителя под наркотиками с поддельными правами
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Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Минске на пересечении улиц Орловская — Старовиленский тракт 32-летнего водителя — мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
По информации ГАИ, кроме этого он предъявил водительское удостоверение, которое вызвало подозрение у инспекторов (проведенная экспертиза показала, что права являются поддельными). Позже мужчина признался, что купил их в России.
В настоящее время материалы данного инцидента находятся на рассмотрении следователей Центрального района. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.