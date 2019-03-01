Брестские власти запретили проведение пяти митингов против аккумуляторного завода

Брестский горисполком запретил проведение пяти митингов против аккумуляторного завода. Один планировался 1 марта, по два — 2 и 3 марта. Все — на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов, определенной местной властью для проведения массовых мероприятий.

Во время одной из встреч противников опасного предприятия. Фото: tut.by

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, в своем ответе местная власть проинформировала, что проведение митингов недопустимо в связи с запланированными ранее на данной площадке в эти дни мероприятиями.

В частности 1 марта там будет проводиться молодежная профилактическая акция «Скажи наркотикам «НЕТ!», посвященная Международному дню борьбы с наркоманией.

«Мы впервые хотели провести на этой площадке митинг в будний день. Оказалось, что и на этот день там «запланированное ранее» мероприятие. Нет сомнения, сделано это специально, чтобы найти повод для запрета митинга. Мы продолжим подавать заявки на акции как в выходные, так и в будние дни», — заявил правозащитник.



