Лукашенко призвал Москву прекратить «торпедировать поставки белорусской сельхозпродукции»

Александр Лукашенко призвал российское правительство прекратить «торпедировать поставки белорусской сельхозпродукции» в Россию.

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 1»

«Зачем вы торпедируете поставки белорусской сельхозпродукции, самой качественной в мире?» — завил он во время «Большого разговора с президентом» 1 марта.

По его словам, в Евросоюзе «многие белорусские предприятия сертифицированы, а вы эти предприятия закрыли, не пускаете продукцию на российский рынок». По его мнению, «дело здесь не в качестве и в том, что российские контролирующие органы нашли в белорусской продукции «какие-то бациллы».

«Я в правительстве России часто говорю — если вы достигнете уровень чистоты сельхозпродукции как в Беларуси — вы будете счастливыми людьми. Надо признать, и вы признаете, что мы далеко в этом плане ушли», — сказал он.

«Тогда зачем вы под предлогом того, что она грязная, блокируете эти поставки. А потому что очень велико давление определенных групп, — заявил Лукашенко. — К примеру, ваш бывший министр сельского хозяйства Ткачев — это один из крупнейших сельскохозяйственных баронов России. Этот факт всем известен. И вы думаете, он пропустит наш сахар на территорию России, если он за последний год там 7-10 заводов дополнительно скупил и производил там сахар. Он понимает, что белорусские заводы очень сильный конкурент для него, для его сахарных заводов. Вот и торпедировали. Это, к сожалению, продолжается по некоторым предприятиям и сейчас».

Глава государства сообщил, что сегодня 11 белорусских молочных предприятий полностью закрыты для поставок в Россию, 13 частично закрыты. Также запрещены поставки продукции семи мясокомбинатов, трех птицефабрик. «Зачем вы это делаете, — обратился Лукашенко к российской стороне. — Мы вам поставляем самое лучшее, что мы производим».

«Надо прекратить правительству России лоббировать эти группы, кланы, как их называют, олигархические. Крупный бизнес сросся с властью, проталкивают свои вопросы, блокируя наши отношения в союзе. А ведь во всех документах предусмотрено, что нас общий рынок и мы должны свободно торговать».