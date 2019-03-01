Лукашенко пообещал расширить возможности для использования семейного капитала

В ближайшее время будет принято решение о расширении возможностей для использования семейного капитала. Об этом заявил Александр Лукашенко 1 марта на «Большом разговоре с президентом».

Он напомнил, что недавно вопрос о семейном капитале рассматривался на совещании у президента.

«Рамки семейного капитала будут расширены жильем, может быть, еще какими-то вопросами, — сказал Лукашенко. — Если семейный капитал могут использовать только на здоровье ребенка, на образование, то сейчас мы его договорились расширить. В ближайшее время эти решения будут приняты».

Лукашенко не стал уточнять, какие именно изменения в использование семейного капитала планируется внести.

19 февраля на совещании с представителями заинтересованных ведомств Лукашенко заявил о необходимости пересмотреть систему поддержки семьи и выработать действенные меры по увеличению рождаемости.

«Ни одна страна в мире не поддерживает так семьи с детьми, как мы. У нас, по-моему, до 11 разных пособий. Я прочитал анализ по странам: допустим, в Германии очень сильные выплаты, а рождаемость практически как в Беларуси. И там, где не очень поддерживают семьи, там такая же рождаемость», — сказал он.

Поэтому, по его мнению, надо разобраться в системе поддержки семьи и, возможно, перераспределить средства.