Журналист передал Лукашенко книгу «Гибридная агрессия России. Уроки для Европы»

Корреспондент «Еврорадио» Дмитрий Лукашук во время «Большого разговора с президентом» передал Александру Лукашенко книгу «Гибридная агрессия России. Уроки для Европы».

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 1»

«Был у нас на эфире руководитель украинского Института мировой политики Евгений Магда, — сказал журналист, обращаясь к Лукашенко. — Специально для вас он просил передать эту книгу, которая называется «Гибридная агрессия России. Уроки для Европы». Я думаю, что и уроки для Беларуси с ней тоже можно почерпнуть».

Глава государства принял книгу лично и пообещал Лукашуку, если и не прочитать, то «просмотреть по диагонали».

Книга «Гибридная агрессия России. Уроки для Европы» украинского политолога, директора Института мировой политики Евгения Магды посвящена приемам и методам ведения гибридной войны Российской Федерации. Она также содержит рекомендации по противодействию информационной агрессии.