Пример сноса памятников показала Россия, — Лукашенко

Пример сноса памятников показала Россия, намекнул Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом» 1 марта.

«Вот я часто смотрю ваши передачи, и вы начинаете кого-то там критиковать, особенно Украину — памятники сносить там», — обратился Лукашенко к корреспонденту радиостанции «Говорит Москва».

«А кто пример показал? Кто на Лубянке памятник (Феликсу Дзержинскому после путча в августе 1991 года. — БелаПАН.) первый сорвал и до сих пор не восстановил? Кто памятники Ленину уничтожал? Не мы», — сказал белорусский руководитель.

«У нас, правда, замахнулись на это, но диктатор Лукашенко это остановил мгновенно после президентских выборов, — заявил он. — Нельзя это делать. Нельзя это делать впопыхах. Если надо будет что-то снести, снесут без нас, в далекой… Большое видится на расстоянии, торопиться не надо».

«То улицы переименовывают. У нас тоже на это замахнулись, но я это приостановил», — сказал Лукашенко, который в 2005 году переименовал в Минске два главных проспекта (Скорины и Машерова на Независимости и Победителей).