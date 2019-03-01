Пример сноса памятников показала Россия, — Лукашенко

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Пример сноса памятников показала Россия, намекнул Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом» 1 марта.

«Вот я часто смотрю ваши передачи, и вы начинаете кого-то там критиковать, особенно Украину — памятники сносить там», — обратился Лукашенко к корреспонденту радиостанции «Говорит Москва».

«А кто пример показал? Кто на Лубянке памятник (Феликсу Дзержинскому после путча в августе 1991 года. — БелаПАН.) первый сорвал и до сих пор не восстановил? Кто памятники Ленину уничтожал? Не мы», — сказал белорусский руководитель.

 

«У нас, правда, замахнулись на это, но диктатор Лукашенко это остановил мгновенно после президентских выборов, — заявил он. — Нельзя это делать. Нельзя это делать впопыхах. Если надо будет что-то снести, снесут без нас, в далекой… Большое видится на расстоянии, торопиться не надо».

«То улицы переименовывают. У нас тоже на это замахнулись, но я это приостановил», — сказал Лукашенко, который в 2005 году переименовал в Минске два главных проспекта (Скорины и Машерова на Независимости и Победителей).

Сюжет: Большой разговор с президентом
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Тэги: снос памятников Большой разговор-2019 Персона: Александр Лукашенко

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