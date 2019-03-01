Лукашенко запретил проведение Дня Воли на стадионе «Динамо»

Празднования 25 марта Дня Воли на стадионе «Динамо» в Минске не будет, заявил Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом» 1 марта.

Фото пресс-службы президента

«Что касается празднования на стадионе «Динамо» — этого не будет. Мэр города это слышит», — добавил он.

По мнению главы государства, в центре города не нужно «бузу какую-то разводить». «Мы определили площадь Бангалор. Ну кому мы запрещали там? Мы даже помогали оппозиции, когда она собиралась там, ставили эти рамки, чтобы какой-то негодяй не принес там взрывчатку, или даже петарду взорвут, задушат, как на Немиге было. Мы все это делаем», — сказал Лукашенко.

«Зачем вы лезете на стадион «Динамо»? Вы знаете, это даже личное оскорбление. Вы знаете, сколько я вложил туда, в реконструкцию стадиона, собирая по крохам деньги, нажимая на предпринимателей, бюджет выделял — подготовились к Европейским играм. Всему миру продемонстрируем! А вы уже лезете на этот стадион «Динамо», если есть место для проведения подобных акций», — заявил Лукашенко.

«Поэтому не тратьте нервы, не идите на конфронтацию, потому что после этого начнутся какие-то движения. Давайте собираться на Бангалоре. Столетие (провозглашения БНР. — БелаПАН.), великий этап, — отпраздновали. Давайте праздновать в тех местах, в которых это нужно», — сказал он, обращаясь к представителям оппозиции.

Что касается роли и значения Белорусской Народной Республики, то, как подчеркнул Лукашенко, происходит «переоценка ценностей». «Мы спокойно движемся в направлении того, чтобы разобраться, чтобы без пропаганды. Мне эта пропаганда не нужна, я в те времена президентом не был», — заявил он.

Глава государства сообщил, что по его поручению рабочая группа во главе с депутатом Игорем Марзалюком изучает роль БНР в истории.

Заявка на проведение 24 марта на стадионе «Динамо» массовых мероприятий по случаю 101-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики была подана 16 января от имени Партии БНФ и культурной площадки «Арт Сядзіба». 4 февраля члены оргкомитета направили властям обращение с призывом достойно отметить эту годовщину. Документ и его копии за подписью восьми членов оргкомитета переданы в Администрацию президента, правительство и Мингорисполком.

Это не единственное мероприятие, которое к годовщине провозглашения БНР организуют демсилы. Три политические организации — Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Объединенная гражданская партия и движение «За Свободу» — 28 января подали в Мингорисполком заявку на проведение 25 марта на площадке около Национального академического Большого театра оперы и балета митинга, приуроченного ко Дню Воли.

В 2018 году праздничные мероприятия возле оперного театра в столице в честь 100-летия провозглашения БНР, по оценкам организаторов, собрали до 50 тыс. человек.