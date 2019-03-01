Организаторы празднования Дня Воли: мы не пойдем на Бангалор

Организаторы празднования Дня Воли 25 мара не намерены идти на площадь Бангалор. Об этом заявил БелаПАН участник комитета по организации празднования 101-й годовщины провозглашения независимости Белорусской Народной Республики Павел Белоус, комментируя заявление Александра Лукашенко, сделанное во время «Большого разговора с президентом» 1 марта.

День Воли-2018

Лукашенко, в частности, заявил, что не поддерживает идею празднования годовщины провозглашения БНР на стадионе «Динамо». «Что касается празднования на стадионе «Динамо» — этого не будет. Мэр города это слышит», — сказал он.

Лукашенко предлагает отметить эту дату на площади Бангалор. «Ну кому мы запрещали там? Мы даже помогали оппозиции, когда она собиралась там, ставили эти рамки, чтобы какой-то негодяй не принес там взрывчатку или даже петарду взорвут, задушат, как на Немиге было. Мы все это делаем, — сказал он. — Зачем вы лезете на стадион «Динамо»? Вы знаете, это даже личное оскорбление. Вы знаете, сколько я вложил туда в реконструкцию стадиона, собирая по крохам деньги, нажимая на предпринимателей, бюджет выделял — подготовились к Европейским играм. Всему миру продемонстрируем! А вы уже лезете на этот стадион «Динамо», если есть место для проведения подобных акций».

«Поэтому не тратьте нервы, не идите на конфронтацию, потому что после этого начнутся какие-то движения. Давайте собираться на Бангалоре. Столетие (провозглашения БНР. — БелаПАН.), великий этап — отпраздновали. Давайте праздновать в тех местах, в которых это нужно», — добавил Лукашенко, обращаясь к представителям оппозиции.

«Ни на какую Бангалор мы не пойдем, потому что это, как говорят, «проклятое место», — заявил Павел Белоус и сообщил, что организаторы сейчас обсуждают альтернативный вариант проведения мероприятия.

Заявка на проведение 24 марта митинга и концерта на стадионе «Динамо» была подана в Мингорисполком 16 января. Еще одно мероприятие планируется провести на следующий день, 25 марта, у театра оперы и балета.

В прошлом году в праздничном концерте и митинге по случаю 100-летия БНР у театра оперы и балета приняло участие порядка 50 тысяч человек.