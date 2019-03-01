Лукашенко: белорусы не должны бросать камни в россиян

Белорусы не должны бросать камни в россиян и строить свою информационную безопасность за счет нападок на других, считает Александр Лукашенко. Это следует из его ответа на вопрос «Еврорадио» об информационной войне против Беларуси в ходе «Большого разговора с президентом» 1 марта.

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 1»

«Вы говорите, россияне обижаются на мои слова о том, что белорусы — это русские со знаком качества. Якобы я ставлю их ниже, чем белорусов. А вы обижаетесь, что я вообще сравниваю белорусов с россиянами. Почему вы обижаетесь? Это в шутку сказано. Мы такие же», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что ощущает себя «ни лучше, ни хуже русских людей».

«Я не понимаю, почему вы так заточены против россиян? К белорусам проникнуты любовью даже кавказцы, хотя никак экономически с нами не связаны. Я уже не говорю о ленинградцах, москвичах, хотя Москва сейчас разная. Я даже не говорю о богатых людях, которые не приветствуют наш курс социально-политического развития. Они к нам хорошо относятся, с душой. Почему мы должны в них камни бросать?» — сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что Россия хочет Беларусь «где-то экономически прижать». «Где-то озабочены они этим налоговым маневром, — сказал Лукашенко. — Ну, Господь с вами, переживем мы эти 400 млн (долларов. — БелаПАН.) в этом году. В ноябре закончим модернизацию своих заводов и купим нефть со стороны. Нефти на рынке сколько хочешь, вопрос цены. Когда мы закончим модернизацию, глубина переработки будет 92-95%, как на европейских заводах. Это стоит немало, миллиарды долларов. Но мы ее закончим. И кто от этого выиграет? Мы просто на российский рынок, где перерабатывается российская нефть, привезем чужую нефть. России это надо? Нет. <…> Мы все переживем. Беларусь уже не та, какой была во времена Валентина Голубева (белорусский историк. — БелаПАН.) и Олега Трусова (белорусский историк, почетный председатель «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны». — БелаПАН.). Совершенно иная страна. Поэтому давайте свою информационную безопасность строить не за счет нападок на других».