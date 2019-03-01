Беларусь ужесточит концепцию информационной безопасности, — Лукашенко

Беларусь должна уметь противостоять информационным войнам разными методами, заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопрос «Европейского радио» об информационной войне против Беларуси, в ходе «Большого разговора с президентом» 1 марта.

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 1»

«Вы говорите, кто-то на Востоке ведет против нас информационную войну. Вы наверняка слышали мои высказывания, замечания и претензии в адрес России, где я прямо говорил: «Вы что, развязали против нас информационную войну?» Вы же помните эти программы — «Батька-1», «Батька-2», -3. <…> Я переживу. Каждый день этого «бруда», грязи, которая льется в мой адрес, предостаточно. Но обижают людей, белорусов», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что никогда не скрывал существующей атаки со стороны «российских провокаторов». При этом Лукашенко подчеркнул, что в разговорах про информационные атаки «не должно быть однобокости».

«С другой стороны, вы не говорите, что где-то в Польше <…> встречаются карты, где граница проходит под Минском. Как это понимать? Я хочу показать, не должно быть однобокости. <…> Да, наверное, у нас есть проблемы с Востоком. Но большие проблемы — с Западом. Россияне не устанавливают ракеты за Москвой, чтобы нацелить их на Беларусь. А зачем Польше это? Зачем другим странам, не буду их перечислять? Поэтому давайте будем объективны в этом плане».

«Россия не хочет потерять Беларусь, она не хочет устроить здесь какой-то переворот, ухудшить ситуацию, обстановку. Я в этом убежден. Если она атакует нас, то неправильно, грубо, глупо. Потому что не знает ситуацию в Беларуси. Но цель одна — не потерять Беларусь. Невозможно сделать так, как в Украине. И этого не будет, по крайней мере, при мне», — заявил Лукашенко.

Вместе с тем, признал глава государства, его интересует вопрос обороны: «Меня больше волнует, не какие силы на нас нападают, хотя важно знать своих противников в лицо, а насколько мы сегодня способны и готовы обороняться. А в нашем царстве не все хорошо. <…> Первое, нам надо разобраться у себя. Второе, наша с вами беда в том, что нам не хватает конструктива. Нам бы тут сначала объединиться. И потом же противостоять что Западу, что Востоку».

Лукашенко назвал «конструктивными оппозиционерами» историка Валентина Голубева и почетного председателя «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» Олега Трусова, которые «не только критиковали, но и предлагали».

В мире сегодня развязана и идет информационная война, заявил Лукашенко. «Дай бог, чтобы она не переросла в горячую войну. Дай бог, чтобы эта информационная война не была предвестником опасных столкновений. Любые горячие столкновения начинаются с информационных войн. Мы должны уметь этим войнам противостоять, использовать разные методы», — сказал он.

Лукашенко сообщил, что вопрос информационной безопасности несомненно будет обсуждаться на предстоящем заседании Совета безопасности. «Но мы ее видим и уже сегодня решаем. А концепцию информационной безопасности пересмотрим, ужесточим для того, чтобы вы понимали, в каком направлении власти будут действовать, особенно в канун президентских и парламентских выборов», — заявил он.