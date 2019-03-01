Лукашенко скептично отозвался о Евразийском экономическом союзе

Президент заявил во время «Большого разговора», что «не лелеет больших надежд» на Евразийский экономический союз.

«Слишком много настороженности, слишком много разногласий. Что совсем неприемлемо — экономический союз начинает политизироваться. У нас огромное количество разногласий. Порой, принимая решения, их не исполняем, а если и вносим предложение по разрешению, то пока примем — выхолащиваем до того, что оно не имеет никакого значения. Даже свободное перемещение для товаров, капитала и людей — каждая страна пытается это обойти и заблокировать это движение», — ответил Лукашенко, отвечая на вопрос доцента МГИМО Кирилла Коктыша о председательстве нашей страны в Евразийской экономической комиссии.

Глава государства обратил внимание на споры Казахстана и Кыргызстана, на множество проблем у Беларуси с Россией, а также упомянул про нефть и газ, изъятые из особого торгового режима.

«Я не рассчитываю особо на прорыв, даже если мы будет председательствовать в Евразийском союзе, — сказал Лукашенко. — Тенденция, которая существует, не дает больших надежд. Некоторые государства слишком привязаны к другим центрам силы, ориентированы на другие страны и союзы».

Беларусь, подчеркнул Лукашенко, будет действовать согласно заключенным договорам, продвигая более глубокую интеграцию. «Эта интеграция нам всегда на пользу, потому что у нас экспортно ориентированная экономика», — резюмировал он.