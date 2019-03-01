Лукашенко раскритиковал российские телеканалы за антиукраинскую пропаганду

/ Политика
Просмотров: 70

Во время «Большого разговора с президентом» Александр Лукашенко раскритиковал центральные российские телеканалы за регулярную агрессивную риторику.

По словам главы государства, он обсуждал эту тему во время одной из последних встреч с президентом России Владимиром Путиным и предложил ему прекратить «пропагандистскую кампанию».

«Первый, второй телеканал по Украине — да прекратите вы! Это не во вред уже Порошенко, он молится, чтобы только до выборов... Вот такая шла оголтелая пропаганда на Украину. Возьмите, включите «утюг» российский — и там везде эта Украина. Это уже наоборот играет, надо прекратить это. Не нужно этого делать», — подчеркнул Лукашенко.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: антиукраинские лозунги российская пропаганда Украина-Россия

Другие материалы на эту тему:

Владимир Соловьев о пропаганде, информационных войнах и «Доме-2»

Владимир Соловьев о пропаганде, информационных войнах и «Доме-2»

Белорусское ТВ — основной источник пророссийской пропаганды

Белорусское ТВ — основной источник пророссийской пропаганды

«Мы видим мир через московские окна». Нужно ли Кремлю скупать белорусские СМИ

«Мы видим мир через московские окна». Нужно ли Кремлю скупать белорусские СМИ

Лукашенко лично вступил в бой с российскими телеканалами

Лукашенко лично вступил в бой с российскими телеканалами