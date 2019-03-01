Лукашенко раскритиковал российские телеканалы за антиукраинскую пропаганду

Во время «Большого разговора с президентом» Александр Лукашенко раскритиковал центральные российские телеканалы за регулярную агрессивную риторику.

По словам главы государства, он обсуждал эту тему во время одной из последних встреч с президентом России Владимиром Путиным и предложил ему прекратить «пропагандистскую кампанию».

«Первый, второй телеканал по Украине — да прекратите вы! Это не во вред уже Порошенко, он молится, чтобы только до выборов... Вот такая шла оголтелая пропаганда на Украину. Возьмите, включите «утюг» российский — и там везде эта Украина. Это уже наоборот играет, надо прекратить это. Не нужно этого делать», — подчеркнул Лукашенко.