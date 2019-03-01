Могилевская стройфирма недоплатила в бюджет почти 40 тысяч рублей

Факт недоплаты налогов выявили сотрудники областной финансовой милиции.

По сообщению ДФР КГК, оперативники установили, что на протяжении трех лет в бухгалтерский учет фирмы помещались подложные документы о приобретении стройматериалов у фирм-однодневок. Суммы налоговых вычетов по НДС необоснованно завышались, налоговая база для исчисления налога на прибыль занижалась. Это повлекло неуплату в бюджет более 37 тысяч рублей.

На 43-летнего директора возбудили уголовное дело. На его имущество наложили арест.