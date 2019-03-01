Фотофакт. Несколько сотен активистов захватили зал горсовета Киева
Митингующие требуют остановить незаконное строительство и привлечь к ответственности виновных.
Киевляне, протестующие против застроек пикетировали здание КГГА. Некоторым пикетчикам удалось прорваться в здание администрации. Об этом
«Друзья. Несколько сотен киевлян захватили колонный зал КГГА! Нам хотят заморочить голову заместителями. Мы требуем только Кличко», — написал он и попросил о поддержке.
Активисты требуют привлечь к ответственности чиновников КГГА, которые по их мнению, покрывают незаконные застройки.
«Любая незаконная застройка, любой захват земли, уничтожение парка, разрушение памятников и другие коррупционные сделки не могут состояться в Киеве без благословения Департамента градостроительства и архитектуры КГГА», — сказали митингующие.
Активисты также заявляют, что возбуждены соответствующие уголовные дела, однако фигуранты продолжают работать в Департаменте и наживаться на уничтожении Киева.