Фотофакт. Несколько сотен активистов захватили зал горсовета Киева

Митингующие требуют остановить незаконное строительство и привлечь к ответственности виновных.

Фото: facebook.com/kupr.melnychenko

Киевляне, протестующие против застроек пикетировали здание КГГА. Некоторым пикетчикам удалось прорваться в здание администрации. Об этом сообщил активист Сергей Мельниченко на своей странице в Facebook.

«Друзья. Несколько сотен киевлян захватили колонный зал КГГА! Нам хотят заморочить голову заместителями. Мы требуем только Кличко», — написал он и попросил о поддержке.

Активисты требуют привлечь к ответственности чиновников КГГА, которые по их мнению, покрывают незаконные застройки.

«Любая незаконная застройка, любой захват земли, уничтожение парка, разрушение памятников и другие коррупционные сделки не могут состояться в Киеве без благословения Департамента градостроительства и архитектуры КГГА», — сказали митингующие.

Активисты также заявляют, что возбуждены соответствующие уголовные дела, однако фигуранты продолжают работать в Департаменте и наживаться на уничтожении Киева.