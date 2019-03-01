КХЛ на кону. Лукашенко подтвердил опасения минского «Динамо» от серии со сборной клубов экстралиги

Александр Лукашенко во время «Большого разговора c президентом» ответил на вопрос заместителя главного редактора «Прессбола» Юрия Довнара о выставочной серии минского «Динамо» и сборной клубов экстралиги.

«Захаров начинает — вот КХЛ не то, вот это „Динамо“ такое-сякое. Я накатываю там на Баскова, который тоже тренер команды, и других хоккеистов — как так? Те отвечают, мол, да у нас школы провалены, некого вообще в команду брать. Мне уже надоело это слушать.

Однажды неделю назад я разозлился, построил их всех и сказал: так, Захаров, ты набираешь команду, я тебе разрешаю усилить свою „Юность“ игроками других ведущих команд экстралиги „Немана“ и „Шахтера“, можешь взять оттуда по пятерке и твоих две пятерки — выставляй команду.

Баскова подзываю: а ты передай динамовцам, которые в плей-офф не попали, сезон провалили, что они будут играть против Захарова. Кто выиграет, тот и будет в КХЛ, тот будет тренером, тот будет иметь финансирование. А проигравший — идите в Канаду и нанимайтесь там на работу.

Я Баскову так и сказал — упаси тебя бог провалиться в следующий раз. Сказал им, что сядете в тюрьму, если провалите следующий сезон», — сказал президент.