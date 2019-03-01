На заведующую борисовского магазина завели уголовное дело

С сентября 2014 года по декабрь 2018-го организации был причинен ущерб на сумму свыше 349 тысяч рублей.

По сообщению областного УВД, в конце прошлого года представители мебельной организации обратили внимание на наличие в магазине большой дебиторской задолженности по договорам реализации мебели с рассрочкой платежа. Была инициирована ревизия, в ходе которой выявилась крупная недостача. Причину недостачи 36-летняя заведующая объяснила тем, что на вышеуказанную сумму мебель приобрели жители соседней страны, а рассчитаться за товар обещали поэтапно.

Как удалось установить сотрудникам БЭП Борисовского РУВД, фигурантка предлагала приобрести мебель по цене ниже ее себестоимости, тем самым привлекала большой круг покупателей. При этом документов, подтверждающих факт оплаты за мебель, клиентам не передавалось, а вырученные от продажи средства по кассовому аппарату не проводились. Чтобы отвести от себя подозрения, заведующая оформляла на вновь проданную мебель фиктивные договоры купли-продажи с условием рассрочки платежа. Рассрочка оформлялась как на родственников, так и на лиц, которые ранее приобретали мебель в магазине, либо вовсе на придуманные имена.

Должностному лицу грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.