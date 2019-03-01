Лукашенко рассказал о деталях неформальной встречи с главами Турции и Ирана

Во время «Большого разговора с президентом» Александр Лукашенко рассказал о деталях своей сочинской встречи с главами Турции и Ирана по предложению Владимира Путина.

Лукашенко подчеркнул, что во время этой встречи не было никакого разговора о том, чтобы Беларусь «каким-то образом участвовала в сирийских разборках».

«И потом, а чего там участвовать? Там же объявили об окончании военных действий, — добавил он. — Нам там делать нечего. Американцы выводят свои войска, россияне не очень погружены, Иран там вроде бы тоже разбирается, игиловцев не осталось. У меня была возможность как-то заниматься этой проблемой и раньше, но я категорически это отрезал, потому что по нашей Конституции мы не имеем права посылать вооруженные силы за пределы страны».

Глава Беларуси также подчеркнул, что очень дружен и с президентом Сирии Башаром Асадом. «Здесь и детишки его были в прошлом году. Из Сирии дети были, и его сын. Я малыша (Николая Лукашенко — ред.) попросил, мы поставили их на лыжи, — рассказал Лукашенко. — Они впервые снег увидели, эти лыжи. Башару послали фотографию с надписью «Мы с тобой» и так далее. Он так расчувствовался, потом откликался на это, мы поддерживаем с ним отношения».

По словам Лукашенко, Асад неоднократно заявлял о том, что сирийцы хотят, чтобы Беларусь приняла участие в восстановлении Сирии.

«Туда все сейчас стремятся на это восстановление. Это же денег стоит, и деньги хорошие. Все туда стремятся. И, несмотря на то, что мы там не воюем, Башар Асад всегда хорошо относится к тому, чтобы Беларусь была представлена там», — сказал Лукашенко.

«Ну, а лезть туда, в Сирию, между иранцами, американцами, турками и россиянами — какого-то желания особого нет, даже если рассуждать как военному человеку, что есть армия и она должна тренироваться, должна видеть это и прочее. Но я даже боюсь об этом говорить. И это исключено, что я за вашей спиной мог бы там договориться и назавтра какой-то контингент перебросить. Нет в этом никакой необходимости, не нужно и нельзя», — заявил глава государства.