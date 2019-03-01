Павла Северинца осудили на 10 суток

Сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» осудили за призывы участвовать в «несанкционированной акции протеста».

Об этом сообщил соратник Северинца, председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич, который присутствовал на судебном заседании.

«Речь Павла Северинца во время суда сводилась к тому, что происходящее не является судом, а беззаконием», — сказал Губаревич. По его словам, свое задержание и арест Северинец связывает с сегодняшним заявлением Лукашенко о том, что в урочище Куропаты не должно быть несанкционированных акций, а открытый рядом с ним ресторан «Поедем поедим» никто не закроет.

Северинец — один из тех, кто регулярно протестует против работы заведения рядом с местом захоронения жертв сталинских репрессий.

«Павел расценивает свое задержание и арест как переход к более решительным действиям со стороны власти в отношении протестующих в Куропатах», — отметил Губаревич.

Северинец был задержан 26 февраля, когда вышел из дома на «акцию солидарности с политзаключенными», которую накануне анонсировал в социальных сетях. В отношении политика составили протокол по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий»). До суда Северинец провел три ночи в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

Акция солидарности с политзаключенными состоялась на Октябрьской площади в Минске вечером 26 февраля. Она длилась полчаса, в ней приняли участие около десятка человек. По информации правозащитников, до акции, а также после нее были задержаны Леонид Кулаков, Артем Черняк, Ольга Николайчик, бывший политзаключенный Дмитрий Полиенко, Анастасия Гусева, Майя Наумова.