Лукашенко: Путин, я точно знаю, не хочет никакой эскалации конфликта на Донбассе

Александр Лукашенко сказал, отвечая на вопрос журналистки украинского телеканала «112» в ходе «Большого разговора с президентом», что в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе все зависит от Порошенко и Путина, но в большей мере — от главы украинского государства.

«Я Петру Алексеевичу говорил, простая вещь: война где идет — на территории Украины. Кто больше всего должен быть заинтересован в том, чтобы ее не было? Президент Украины, потому что это у тебя, в твоем доме. Я ему откровенно об этом говорил. И президент Путин, я точно знаю, не хочет никакой эскалации. Ему нужно чтобы… Из всей ситуации надо выходить, но чтобы это красиво, достойно для одной и другой стороны. Но первые шаги должен делать все равно президент Украины. Если Зеленский будет или Порошенко, но я уже сказал, что будет Порошенко, он должен делать первые шаги. Потому что там в его доме пожар», — пояснил свою точку зрения белорусский руководитель.

По его словам, Беларусь со своей стороны «свято выполняет» обязательства в рамках «минского процесса» переговоров.

«Если надо наше более активное участие в этом, то вы скажите, что надо, а мы будем делать. Чтобы меня не обвинили в том, что я тут миротворцем рвусь туда. Вот это как-то я плохо переношу. Но если надо что-то сделать, вы знаете мою позицию — мы сделаем максимум», — заверил Лукашенко.

По его мнению, при условии участия США переговоры «нормандской четверки» могли бы значительно активизироваться.

«Я давно сказал, что пока американцы не подключатся и не поддержат существующий формат переговоров, толку не будет. Так оно и произошло. Какую роль там играют американцы — вам виднее. Я боюсь, чтобы это не было агрессивной ролью, очень агрессивной. Поэтому я публично призывал к тому, чтобы американцев усадить за стол переговоров «нормандской четверки». И я уверен, если бы они поддержали этот процесс, то он бы семимильными шагами пошел вперед. Но пока там, по-моему, все на противодействии. Европа погрязла в своих проблемах и забыла, что существует этот конфликт. Я боюсь, что завтра все об этом забудут и он останется на плечах одной Украины. Ну хорошо, если мы по-своему славянскому братству вместе объединимся и что-то будем делать», — сказал глава государства.