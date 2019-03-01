Лукашенко пообещал не передавать власть по наследству

«Ради своих детей я не буду удерживать власть и передавать ее по наследству», — заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопрос «Радио Свобода» о возможных путях смены власти в Беларуси во время «Большого разговора с президентом».

«Обещаю, на тот свет меня из президентского кресла не понесут», — сказал Лукашенко. Он заверил, что ни у кого из его сыновей нет желания сменить его на этом посту. «Не переживайте за меньшего, я иногда читаю эти дикие измышления в интернете, в СМИ... Но нет у меня цели по наследству передать власть. Наша страна не качает нефть, газ, когда, знаете, трубу положил — спи спокойно, качаешь, валюта капает, и детям хорошо», — отметил глава государства.

По словам Лукашенко, президентство — очень тяжелая должность. «Я не хочу говорить, что я мучаюсь. <…> Никто в это не поверит. Когда-то мучаюсь, когда-то радуюсь. Я рад только одному — что меня избрали в свое время первым президентом Беларуси. Я это ценю», — подчеркнул он.

Лукашенко опроверг «размышления» некоторых СМИ о том, что он с Владимиром Путиным «хотят объединить государства, поделить должности».

«Публично вам заявляю в прямом открытом эфире: я не первый срок президент, и уже наелся этого президентства. Поэтому загубить страну во имя личных амбиций — я никогда на это не пойду. Это значит перечеркнуть все, что ты делал на протяжении двух десятков лет. Я не собираюсь свою политическую жизнь продлевать за счет каких-то выкрутасов политических или конфигураций. Или осуществлять транзит от себя к себе», — сказал он.

Лукашенко отметил, что является очень самолюбивым человеком, и, если завтра за него не проголосуют, будет переживать «втихую», нигде «плакаться и кричать гвалтом» не будет.

В то же время глава государства не исключает, что выдвинет свою кандидатуру на новый срок. «Я это заявление делаю, исходя из нынешнего состояния, своего и страны, отношения ко мне. Я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. Это я сейчас так думаю. Может измениться и здоровье, и еще что-то, и придется поступить по-другому», — добавил он.

Лукашенко подчеркнул, что говорит об этом сейчас, чтобы потом его не обвинили в трусости. «Чтобы не сказали, что в трудную минуту я свалил, сбежал. Я выдвину свою кандидатуру — вы избирайте любого. Можете за меня не голосовать, это будет нормально. Но если что-то обвалится потом, а вы выбрали Петрова, а не Лукашенко, я буду спокоен, если еще буду жить. <…> Вы могли за меня проголосовать, но не проголосовали. Я хочу себя в этом плане, хоть, может, это и не скромно, обезопасить, чтоб меня потом не упрекнули», — сказал глава государства.

Он пообещал не вести предвыборную агитацию и пропаганду в свою пользу. «Мое дело — обеспечить равные условия для всех кандидатов. Если выберут другого, ни в коем случае не обижусь. Буду понимать, что пришло время, надо уходить», — заверил Лукашенко.