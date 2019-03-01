Фотофакт. В Мексике достроили 200-метровый небоскреб от белорусского архитектора

В финансовом центре Мехико завершили строительство 60-этажного небоскреба Paradox Tower от архитектурного бюро Varabyeu Partners, которое стало одним из десяти самых высоких зданий страны.

Эту информацию подтвердил живущий в США архитектор белорусского происхождения Арсений Воробьев. Он уточнил, что здание является самым высоким среди работ его бюро.

Располагающееся в Майами бюро Varabyeu Partners спроектировало десятки проектов преимущественно жилых комплексов, многие из которых реализованы в городах Мексики. Отец Арсения Олег работает в Минске. По его проекту вскоре начнется строительство много-функционального комплекса на месте снесенного «БелЭкспо».