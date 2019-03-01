Лукашенко считает, что Порошенко будет переизбран

Александр Лукашенко предполагает, что президентом Украины будет переизбран Петр Порошенко. Такое мнение он высказал в ходе «Большого разговора с президентом» 1 марта.

Фото пресс-службы президента Беларуси

По словам Лукашенко, то, что сейчас на первом месте в украинских рейтингах кандидатов в президенты находится шоумен Владимир Зеленский, — «это реакция общества».

«Но президентом будет Порошенко, он выйдет во второй тур. Может, с Зеленским или еще кем-то, скорее всего, с ним. А те, кто за него проголосовал (в первом туре), за него и проголосуют, а те, кто за других, — проголосуют за Порошенко. Порошенко еще последнего слова не сказал, подождите. Я думаю, Петр Алексеевич эту должность сохранит», — считает Лукашенко.

В целом выборы президента в Украине вызывают у него «много тревоги». «В основе лежит то, что я не хочу, чтобы нашу Украину кто-то использовал как разменную монету, не хочу, чтобы Украина была площадкой розыгрыша больших государств, украинцы этого не заслуживают», — сказал он.

По словам Лукашенко, его беспокоит вопрос возможного размещения ракет малой и средней дальности в Украине.

«Если они будут там размещены — это катастрофа. Ведь россияне этого не могут допустить. А мы с россиянами будем солидарны, вы знаете, в силу чего. Поэтому ни в коем случае нельзя делать эти шаги в Украине. Это может обернуться катастрофой для государственности Украины <….> Не хотелось бы, чтобы в нашей старой матушке-Европе вспыхнула, не дай бог, ограниченная ядерная катастрофа», — отметил Лукашенко.